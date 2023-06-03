شاهد.. هذه حقيقة الفيديو المتداول للجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لعنصر الأمن المصري الذي قتل على الحدود الإسرائيلية عقب إطلاق نار أسفر عن مصرع 3 جنود إسرائيليين.

ويظهر في الفيديو مجند مصري يغني بصوت جميل أغنية "سلم عالشهداء اللي معاك" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وزعم أنه منفذ هجوم السبت وجرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن تبين أن الفيديو للمطرب الشاب أحمد حماده، وليس له علاقة بما حدث اليوم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

والفيديو الذي تم تداوله نشر في يوليو 2022 على حساب المطرب المصري أحمد حمادة على موقع "فيسبوك"، وسجله أثناء خدمته العسكرية بأحد مواقع الجيش المصري.

وتأكيدا لذلك، أعاد المطرب الشاب نشر الفيديو وعلق قائلا: "الفيديو المنتشر النهارده في العالم للجندي المصري الذي استُشهد على الحدود المصرية ده ليا أنا مش الشهيد، الله يرحمه يا رب ويصبر أهله ويرحم شهداءنا جميعا".

- فيديو منتشر بشكل كبير جدًا لجندي مصري يغني أغنية "سلم على الشهدا اللي معاك"، مع تعليق: "فيديو سابق للجندي المصري الشهيد الذي نفذ عملية اليوم على الحدود المصرية". ❌❌



- ده فيديو قديم للمطرب الشاب أحمد حماده، وليس له علاقة بما حدث اليوم على الحدود المصرية مع دولة الاحتلال… pic.twitter.com/y7H34i5mZJ — متصدقش (@matsda2sh) June 3, 2023

وفي وقت سابق، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لمجند مصري زعموا أنه هو من قتل عند الحدود المصرية الإسرائيلية، إلا أن المجند الذي توفي تابع لقوات الشرطة وليس الجيش، حسب ما أعلنه الجيش المصري.

هذا ولم يتسن لـRT التأكد من صحة الصورة.

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل 3 جنود في جيش الدفاع نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح السبت.

وأضاف أدرعي أن الحادث الأمني وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران.

من جهته، أعلن الجيش المصري يوم السبت مقتل عنصر أمي عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

المصدر: RT