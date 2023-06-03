أولى القبلتين.. إعلامية كويتية تشعل فتيل جدل مثير وتتعرض لموجة انتقادات بسبب المسجد الأقصى (فيديو)

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلا كبيرا وفجرت موجة غضب ضدها، بعد إعلانها عدم اعترافها بأن المسجد الأقصى أولى القبلتين، خلال زيارتها لمدينة كربلاء في العراق.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية فجر السعيد قالت فيه إن "سالفة القدس أولى القبلتين أنا ما أعترف فيها".

وأفادت فجر السعيد بأن المسجد الأقصى بناه الخليفة عمر بن الخطاب، موضحة أنه لم يكن خليفة للمسلمين إلا بعد وفاة النبي محمد لتتساءل: "شلون أولى القبلتين؟".

وتابعت فجر السعيد بالقول: "إن الآيات التي نزلت وتقول حق الرسول وجه قبلتك للكعبة عشان تميز ربعك عن الآخرين هذه شنو معناتها؟".

وأردفت بالقول: "المسجد الأقصى اللي بناه عمر واللي جدده معاوية، فعلى أي أساس أنتم مقتنعين أنه أولى القبلتين؟".

وتسبّب مقطع الفيديو في موجة غضب عارمة ضدها، وصلت حد وصفها بالسفيهة وغير الجديرة بالاحترام، مطالبين أهلها بمنعها من الظهور، فيما شكك البعض في أن تكون فجر السعيد في حالة سكر، كونها ظهرت وتتحدث بدون وعي وتركيز.

الأستاذة فجر السعيد

تكلمي بالسياسة هذا من حقك الا الدين لن نسمح لج بتفسيره على مزاجك pic.twitter.com/wpO91aaaPy — وطن النهار 🇰🇼 (@watan_alnhhar) June 2, 2023

المصدر: RT + "تويتر"