الأمن السعودي يضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالي (صور)

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش، بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أن الكمية المضبوطة أكثر من 100.240 كيلوغرام من الحشيش، وعثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوجرام من مادة "الحشيش" عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الربع الخالي.

🔗| https://t.co/RgofmIPQiK#زاتكاpic.twitter.com/PLoV5XU3vT — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) June 2, 2023

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وأكدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

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المصدر: وسائل إعلام سعودية