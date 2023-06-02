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الأمن السعودي يضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالي (صور)

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالي (صور)
Legion-Media
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش، بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أن الكمية المضبوطة أكثر من 100.240 كيلوغرام من الحشيش، وعثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

الأمن السعودي يضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالي (صور)
Legion-Media

وأكدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

الأمن السعودي يضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش بمنفذ الربع الخالي (صور)
Legion-Media
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المصدر: وسائل إعلام سعودية

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