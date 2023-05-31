من جنسيات عربية.. إحباط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص مخدّر بالسعودية وتوقيف الجناة (صور)

أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الرائد مروان الحازمي إحباط محاولة ترويج أكثر من 4 ملايين من الأقراص المخدرة وتوقيف مروجيها في الرياض.

وصرَّح الحازمي بأن هذه العملية تمت في إطار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

موقع صحيفة عكاظ

وأضاف: "أسفرت العملية عن إحباط محاولة ترويج 4094950 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم 6 أشخاص، 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن، وجرى إيقاف المتّهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

هذا وأهابت الجهات الأمنية بالمواطنين، في بيانها الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وبذلك أعلنت الجهات الأمنية عن أرقام هواتف للاتصال عبرها في تلك الحالات سواء في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية أو في بقية مناطق المملكة، فضلا عن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات المعروف (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، متعهدة بمعالجة جميع البلاغات بسرّية تامة.

وفي عملية مشابهة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء بالسعودية، يوم 26 مايو الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 460000 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وذكرت الهيئة أنه وردت إرسالية "مكائن"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف المكائن، لافتة إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما.

المصدر: عكاظ