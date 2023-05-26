السعودية.. مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر مروج مخدرات يثير تفاعلا على "تويتر"

أثار مقطع فيديو من عملية مداهمة قوات سعودية لوكر مروج مخدرات في العاصمة، الرياض، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو، حيث يظهر عناصر قوة المداهمة قبل البدء بالعملية خلال إطلاعهم على تفاصيل المهمة، قبل التوجه إلى المنزل واعتقال 4 أشخاص.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة .



⁧#الحرب_على_المخدرات⁩

⁧#بالمرصادpic.twitter.com/c62AzxkNwH — الأمن العام (@security_gov) May 25, 2023

وأعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير القبض على مواطنين لاتخاذهما منزلا مهجورا وكرا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع الفيديو، مشيدين ببسالة عناصر قوة المداهمة.

🎥 شاهد .. مداهمة منزل تسفر عن القبض على 4 مروجين وضبط اسلحة ومواد مخدرة وحبوب وردية خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض

🔗#تم_القبض .. #بالمرصاد .. #الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/45WxQ6kifp — عبدالله البرقاوي (@albargawy) May 25, 2023

رجال الأمن بالرياض لحظة القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة.#بلغ_عنهم

٩١١ في مكة المكرمة _الرياض _ الشرقية



٩٩٩ في بقية مناطق المملكة pic.twitter.com/TVYPLXLI1i — دحوم 🇸🇦 (@MM20SS30BB) May 25, 2023

ترند “ #الحرب_على_المخدرات “



رجال الأمن بالرياض لحظة القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة 🇸🇦👏🏻.

pic.twitter.com/vzW8pycZ1e — TRND (@NOWTRND) May 25, 2023

المصدر: RT