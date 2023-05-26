السعودية.. مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر مروج مخدرات يثير تفاعلا على "تويتر"
أثار مقطع فيديو من عملية مداهمة قوات سعودية لوكر مروج مخدرات في العاصمة، الرياض، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو، حيث يظهر عناصر قوة المداهمة قبل البدء بالعملية خلال إطلاعهم على تفاصيل المهمة، قبل التوجه إلى المنزل واعتقال 4 أشخاص.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة .— الأمن العام (@security_gov) May 25, 2023
#الحرب_على_المخدرات
#بالمرصادpic.twitter.com/c62AzxkNwH
وأعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير القبض على مواطنين لاتخاذهما منزلا مهجورا وكرا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع الفيديو، مشيدين ببسالة عناصر قوة المداهمة.
توثيق مصور لأبطالنا البواسل في مداهمة أمنية🇸🇦— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) May 25, 2023
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.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصادpic.twitter.com/mwJ78bgHyv
🎥 شاهد .. مداهمة منزل تسفر عن القبض على 4 مروجين وضبط اسلحة ومواد مخدرة وحبوب وردية خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض— عبدالله البرقاوي (@albargawy) May 25, 2023
🔗#تم_القبض .. #بالمرصاد .. #الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/45WxQ6kifp
رجال الأمن بالرياض لحظة القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة.#بلغ_عنهم— دحوم 🇸🇦 (@MM20SS30BB) May 25, 2023
٩١١ في مكة المكرمة _الرياض _ الشرقية
٩٩٩ في بقية مناطق المملكة pic.twitter.com/TVYPLXLI1i
ترند “ #الحرب_على_المخدرات “— TRND (@NOWTRND) May 25, 2023
رجال الأمن بالرياض لحظة القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة 🇸🇦👏🏻.
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المصدر: RT