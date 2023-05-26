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السعودية.. مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر مروج مخدرات يثير تفاعلا على "تويتر"

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السعودية.. مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر مروج مخدرات يثير تفاعلا على
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أثار مقطع فيديو من عملية مداهمة قوات سعودية لوكر مروج مخدرات في العاصمة، الرياض، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو، حيث يظهر عناصر قوة المداهمة قبل البدء بالعملية خلال إطلاعهم على تفاصيل المهمة، قبل التوجه إلى المنزل واعتقال 4 أشخاص.

وأعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير القبض على مواطنين لاتخاذهما منزلا مهجورا وكرا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع الفيديو، مشيدين ببسالة عناصر قوة المداهمة.

المصدر: RT

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