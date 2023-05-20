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السعودية.. القبض على 4 مروّجين للحشيش والأمفيتامين والشبو

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السعودية.. القبض على 4 مروّجين للحشيش والأمفيتامين والشبو
RT @Mokafha_SA
السعودية.. القبض على 4 مروجين للحشيش والأمفيتامين والشبو وأقراص محظورة
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ألقت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية القبض على 4 مواطنين بمنطقة القصيم، روّجوا الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو)، والأقراص المخدرة.

كما ضبطت بحوزتهم سلاحا ناريا وذخيرة حية ومبلغا ماليا.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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