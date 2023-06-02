 
مباشر

تقرير: المغرب يستحوذ على صواريخ صينية مضادة للدبابات من طراز HJ-9A

أخبار العالم العربي

تقرير: المغرب يستحوذ على صواريخ صينية مضادة للدبابات من طراز HJ-9A
thedefensepost.com
HJ-9A منظمة الصواريخ الصينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfha

أفاد موقع "ذا ديفينس بوست" بأن المغرب عاد مرة أخرى إلى الصين لتعزيز قدراته العسكرية، حيث عرضت البحرية الملكية المغربية مؤخرا نظامها الصاروخي الصيني المضاد للدبابات HJ-9A.

إقرأ المزيد
"احتكاك" دبلوماسي جديد بين إسبانيا والمغرب.. مدريد ترد على وصف الرباط سبتة ومليلية بالمغربيتين

ولفت الموقع إلى أنه تم استخدام السلاح في تدريب كجزء من الاحتفال بالذكرى 67 للقوات المسلحة في البلاد.

وتم تصميم HJ-9A للاشتباك مع المركبات المدرعة والهياكل المحصنة، وهي تشتمل على رأس حربي ترادفي يمكنه اختراق الدروع التفاعلية حتى عمق 1.2 متر.

لدى السلاح، شحنتان متفجرتان منفصلتان لتدمير أكثر فعالية للهدف في نطاق أقصى يبلغ 5.5 كيلومتر.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز السلاح بنظام توجيه رادار يستخدم تقنية الموجات المليمترية لتحسين دقة الضربة.

ويوفر هذا السلاح تنوعا في سيناريوهات القتال المختلفة، حيث يمكن تثبيته على المركبات أو نشره على الأرض باستخدام حامل ثلاثي القوائم.

ونقل موقع "هيسبريس" المغربي، عن الخبير الأمني والعسكري محمد الطيار، قوله إن "المغرب يسير بخطى ثابتة في الإستراتيجية التي اعتمدها لتنويع شركائه العسكريين"، مضيفا أن "الرباط لا تكتفي بمصدر واحد فقط للحصول على أحدث الأسلحة، بل تعتمد على موردين متعددين، على غرار من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ومؤخرا الصين".

وأكد الخبير العسكري، أن "الجيش المغربي سبق أن حصل على عدد من الطائرات المسيرة صينية الصنع"، مشددا على أن "إضافة النظام الصاروخي الصيني الجديد إلى منظومة الدفاع الوطنية يعكس مدى حرص الرباط على مواكبة آخر التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجيا العسكرية".

المصدر: هيسبريس+ thedefensepost

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا