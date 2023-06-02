ضاحي خلفان يهدد المترددين على أماكن تعاطي المخدرات في بعض الدول بالاعتقال (فيديو)

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ضاحي خلفان، الجمعة، أن قوات الأمن ستلقي القبض على من يترددون على أماكن تعاطي المخدرات في الدول التي تبيحها، لدى دخولهم مجددا إلى الإمارات.

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وحذر الفريق ضاحي خلفان، الذي يرأس أيضا مجلس مكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة، "من تردد الشباب على أماكن تعاطي المخدرات التي تبيحها بعض الدول بشكل علني". وقال: لن نتردد في مراقبة تلك الأماكن ورصد المترددين عليها، وإلقاء القبض عليهم فور عودتهم إلى الدولة".

معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة يحذر من تردد الشباب على أماكن تعاطي المخدرات التي تبيحها بعض الدول بشكل علني.

ويقول: لن نتردد في مراقبة تلك الأماكن ورصد المترددين عليها، وإلقاء القبض عليهم فور عودتهم إلى الدولة. pic.twitter.com/agMPZIme8v — شبكة أبوظبي (@NET_AD) June 1, 2023

كلام خلفان جاء خلال افتتاحه ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار "شاركنا لنمنعها" في الشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وكبار الضباط.

وكان مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات العربية قرر اعتماد شعار "شاركنا لنمنعها" ليكون شعار مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2023، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو.

المصدر: الإمارات اليوم