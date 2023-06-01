الإمارات تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

تولت الإمارات يوم الخميس وعلى مدار شهر يونيو 2023، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وترأست لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، صباح اليوم أولى جلسات المجلس لهذا الشهر، والتي استعرض خلالها الأعضاء خطة عمل المجلس المقترحة خلال شهر يونيو، ليتم بعد ذلك اعتمادها بالتوافق.

وقد سبق لدولة الإمارات أن تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر مارس من العام 2022.

جدير بالذكر أن سويسرا ترأست المجلس في شهر مايو 2023.

المصدر: RT + وام