الجزائر.. إنهاء مهام مسؤول رفيع بقرار رئاسي

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، مهام والي ولاية البليدة أحمد معبد.

ولم تذكر وزارة الداخلية التي أعلنت الخبر أسباب تنحية معبد الذي نُقل منتصف سبتمبر الماضي من العاصمة الجزائر إلى ولاية البليدة المجاورة.

جدير بالذكر أنه تم تحويل أحمد معبد من ولاية الجزائر إلى ولاية البليدة في الحركة الأخيرة للولاة.

وأحمد معبد متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، وتقلد أول منصب له كوال منتدب بحسين داي سنة 2000 ليرقى إلى منصب والي سنة 2010 على رأس ولاية الطارف.

كما شغل منصب وال بكل من ولاية مستغام، جيجل، بجاية، تيبازة ثم الجزائر العاصمة وأخيرا البليدة.

يذكر أن الرئيس الجزائري كان قد صرح في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مطلع الشهر الماضي، بأن من ارتكب خطأ سيدفع الثمن حتى ولو كان وزيرا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية