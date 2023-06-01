مصر.. سقوط مئذنتين ومصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الطقس السيء (فيديو)

شهدت عدة محافظات مصرية، يوم الخميس، حالة من الطقس السيئ تسببت في مصرع وإصابة 5 أشخاص، إضافة إلى حجب الرؤية في بعض المناطق نتيجة للعواصف التربية التي تأثرت بها عدة محافظات مختلفة.

ففي محافظة المنوفية، لقي شاب (23 عاما) مصرعه جراء سقوط نخلة عليه بسبب موجة الطقس السيئ بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التصريح بدفن الجثمان.

كما لقي طالب يدعى محمد وائل مصرعه إثر سقوطه من الدور الرابع بحي فيصل بالسويس بسبب الرياح الشديدة والعاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظة السويس.

وتبين من خلال الفحص، أن المذكور كان موجودا في الدور الرابع بالعمارة السكنية التي يسكن فيها مع أسرته، واختل توازنه إثر العاصفة الترابية فسقط مصابا بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وفي محافظة الشرقية، لقيت مهندسة مصرعها إثر تعرضها لوقوع حادث سقوط لافتة إعلانات عليها بالقرب من أحد المولات التجارية بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان في نطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، حيث أظهر الكشف الطبي على الجثة حدوث كسر بالجمجمة.

كما أصيب شخصان أيضا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد إثر سقوط لافتة إعلانية في منطقة حي المنتزة وسط مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

فيما تسبب سوء الأحوال الجوية والرياح والعواصف في سقوط مئذنة مسجد بمركز القناطر الخيرية، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، كما تم التعامل مع بعض الأشجار التي سقطت في عدد من المراكز والمدن من بينها قليوب البلد.

كما سقطت مئذنة مسجد آخر بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية على سطح أحد المنازل دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري