 
مباشر
عاجل
سلطات كوريا الجنوبية تدعو سكان العاصمة الاستعداد لإخلاء منازلهم بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن الأمن البحري

أخبار العالم العربي

الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن الأمن البحري
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vetn

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفضها للتوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري، والتي وردت مؤخرا في تقارير صحفية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".

كما أوضح البيان أن "دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل ساعات، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين "يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران لناقلات نفط في 27 أبريل و3 مايو الماضيين".

إقرأ المزيد
واشنطن تطالب إيران بالإفراج
واشنطن تطالب إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط تحتجزها
إقرأ المزيد
"وول ستريت جورنال": واشنطن حذرت الإمارات من تعزيز التعاون مع روسيا والصين

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين حول الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو