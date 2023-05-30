السودان.. البرهان يهدد قوات الدعم السريع باستخدام "القوة المميتة" (فيديو)

نشرت صفحة منسوبة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو، ظهر فيه قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء وسط جنوده، خلال تفقده للقوات المرابطة في بعض المواقع.

وأشاد البرهان بوقوف الشعب السوداني إلى جانب جيش البلاد، بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها.

وأكد أن الجيش السوداني لم يستخدم كامل قوته المميتة حتى اللحظة، محذرا من أنه سيضطر لاستخدامها في حال أبت قوات الدعم السريع "العدو" الانصياع، أو الاستجابة لصوت العقل.

وذكر أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وتطرق البرهان للحديث عن تمديد الهدنة القصيرة، مشيرا إلى أنه "تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل إيصال الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين الذين نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير" .

ودعا إلى "عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام "المليشيا المتمردة" قوات الدعم السريع، ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان، متسائلا أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟".

وشدد على أن "القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتي النصر، وأن المتمردين لن ينالوا من هذه البلاد، مؤكدا أن النصر قريب لامحالة".

القائد العام للقوات المسلحة في الميدان pic.twitter.com/ib89QPqDDg — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 30, 2023

القيادة العامة للقوات المسلحة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣م

تفقد اليوم السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح #البرهان القوات المرابطة ببعض المواقع وأشاد سيادته بوقفة الشعب السوداني pic.twitter.com/nZqvqdAoHd — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 30, 2023

المصدر: RT