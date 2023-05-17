أحدث ظهور للبرهان وسط جنوده (صور + فيديو)

نشرت صفحة منسوبة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو، ظهر فيه قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان، وسط جنوده في الميدان.

كما نشرت مجموعة من الصور للبرهان وهو يصافح الضباط والجنود داخل القيادة العامة للقوات المسلحة، مرتديا زي العمليات.

وتواجه السودان حالة متزايدة من عدم الاستقرار، عقب اندلاع صراع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الـ 15 من أبريل الماضي.

صفحة القوات المسلحة السودانية "فيسبوك"

صفحة القوات المسلحة السودانية "فيسبوك"

صفحة القوات المسلحة السودانية "فيسبوك"

صفحة القوات المسلحة السودانية "فيسبوك"

صفحة القوات المسلحة السودانية "فيسبوك"

صفحة القوات المسلحة السودانية "فيسبوك"

المصدر: RT