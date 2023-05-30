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تحرك جديد في إيران لإعادة العلاقات في مصر

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تحرك جديد في إيران لإعادة العلاقات في مصر
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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، استعداد حكومة طهران لتعزيز العلاقات مع مصر.

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خامنئي يرحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران
خامنئي يرحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عن جهرمي قوله في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "كما قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة، عقب تصريحات المرشد الأعلى".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أعلن أن تطوير العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في جميع المجالات يخدم مصلحة البلدين، مرحبا برغبة مصر في استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

وفي إشارة إلى تصريح سلطان عمان بشأن رغبة مصر باستئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد: نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد.

المصدر: وكالات

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