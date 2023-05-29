خامنئي يرحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن تطوير العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في جميع المجالات يخدم مصلحة البلدين، مرحبا برغبة مصر في استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس" خلال استقباله صباح اليوم الاثنين، سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والوفد المرافق، وصف خامنئي العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بأنها عريقة ومتجذرة وطيبة وقال: نحن نؤمن بان تطوير العلاقات بين البلدين، في جميع المجالات يخدم مصلحة الطرفين.

وفي إشارة إلى المحادثات بين الجانبين الإيراني والعماني، قال: المهم أن تتم متابعة هذه المحادثات بجدية حتى الوصول إلى نتائج ملموسة، وبالتالي تطوير العلاقات.

كما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى خطورة تواجد "الكيان الصهيوني" في المنطقة وأضاف: إن سياسة الكيان الصهيوني وداعميه هي خلق الفتنة وانعدام الاستقرار في المنطقة، لذلك فإنه على جميع دول المنطقة الانتباه إلى هذه القضية.

وأشار آية الله خامنئي إلى أهمية تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية لأن البلدين يشتركان في ممر مضيق هرمز المائي المهم للغاية.

وفي إشارة إلى تصريح سلطان عمان بشأن رغبة مصر باستئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد: نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بإعراب سلطان عمان عن سروره لاستئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية قال: هذه القضايا هي نتيجة السياسة الجيدة لحكومة السيد رئيسي لتوسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة.

وأعرب قائد الثورة في ختام تصريحه عن أمله في أن تستعيد الأمة الإسلامية مجدها وعظمتها مع توسع العلاقات بين الحكومات، وأن تعود طاقات وامكانيات الدول الإسلامية بالفائدة على جميع الشعوب والحكومات والدول الإسلامية.

وفي هذا اللقاء الذي حضره رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، عن سروره الوافر للقاء قائد الثورة الإسلامية، واعتبر سياسة سلطنة عمان بأنها مبنية على أساس تطوير العلاقات مع جيرانها، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: تم خلال المباحثات في طهران، البحث وتبادل الراي حول مختلف مجالات التعاون، ونأمل عبر استمرار هذه المحادثات بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين وان تكون نتائجها العملية ملموسة لكلا الجانبين.

المصدر: وكالة فارس