لوضع نهاية لأزمة العمالة الفلبينية في الكويت.."القبس" تؤكد إخلاء مركز إيواء السفارة الفلبينية

في إطار حل أزمة العمالة الفلبينية، أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة بأنه تم إخلاء مركز إيواء السفارة الفلبينية من جميع النزلاء مساء يوم الاثنين بغية ترحيلهم لبلادهم.

وبينت المصادر لـ"القبس" أن الإخلاء تم بالتعاون والتنسيق بين السفارة الفلبينية والقوى العاملة ومباحث شؤون الإقامة، لافتة إلى أن نحو 415 عاملا من الجنسين كانوا في مركز الإيواء التابع للسفارة الفلبينية وتم نقلهم جميعا إلى مركز الإيواء التابع للقوى العاملة على أن يتم نقلهم إلى سجن الإبعاد على 3 دفعات قوام كل دفعة نحو 138 فلبينياً سيتم ترحيلهم إلى بلادهم خلال أقل من 48 ساعة.

وذكرت المصادر أن سجن الإبعاد في حالة استنفار قصوى منذ صباح يوم الاثنين استعدادا لاستقبال الدفعة الأولى من أبناء الجالية الفلبينية وعمل جميع الإجراءات المتبعة من تبصيمهم وتصويرهم واتمام كافة الإجراءات القانونية الأخرى".

المصدر: "القبس"