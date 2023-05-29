السفارة السعودية تصدر بيانا بشأن واقعة اختطاف مواطن سعودي في بيروت

أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن واقعة اختطاف مواطن سعودي في بيروت.

وفي بيان لها، قالت السفارة: "تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 هجري الموافق 28 مايو 2023"

وأكدت السفارة أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى مستوى لكشف ملابسات اختفاء المواطن.

#بيان

تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣م. pic.twitter.com/B0B68Gqsj2 — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) May 29, 2023

وفي وقت سابق، كتب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري".

وأردف: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان..ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

المصدر: RT