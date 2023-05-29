"mtv" تكشف تفاصيل اختطاف مواطن سعودي في لبنان ووزير الداخلية يغرد

أفادت قناة "MTV LEBANON" باختطاف مواطن سعودي على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي، موضحة أن الأجهزة الأمنية تتولى عملية البحث عنه.

وفي هذا الصدد، كتب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري".

وأردف: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان..ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

هذا وأكدت "mtv" أن الوزير مولوي ينسّق مع السلطات السعودية في تفاصيل خطف المواطن السعودي ويضعها في آخر التطورات.

وذكرت "mtv" أن "عائلة المواطن السعودي المخطوف "م.م." تلقت اتصالا من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره".

وبينت القناة أن "المواطن السعودي المخطوف "م.م." شوهد للمرة الأخيرة قرب "البيال"، وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية، وتشير المعلومات الى أنه خطف فجرا مع سيارته أثناء توجهه الى منزله في عرمون بعد مراقبته".

المصدر: "MTV LEBANON"