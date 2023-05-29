الإعلان عن آلية توزيع الأراضي لضباط الجيش الأردني

أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الأردنية عن آلية العمل لتوزيع الأراضي ضمن مشروع عين ارباط.

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وبحسب بيان المؤسسة، فإن آلية التوزيع اعتبارا من بدء استلام طلبات الشراء من الضباط المتقدمين تبدأ يوم الأحد 4 يونيو لغاية نهاية دوام الخميس 15 يونيو، في مبنى مديرية الإسكان العسكري أو من خلال مندوبي المؤسسة الموجودين في الموقع، وذلك وفقا للشروط الآتية:

– يشترط ألا يكون الضابط قد استفاد من قروض أو مشاريع صندوق إسكان الضباط سابقا.

– ألا يتجاوز تاريخ ترفيعه لرتبة ملازم عن تاريخ 31 يناير 2022. (المرحلة الأولى).

– سيتم تخصيص الأراضي للضباط المتقدمين بطلبات الشراء حسب الأقدمية بالترفيع لرتبة ملازم.

– تتوفر قطع الأراضي بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 349 ولغاية 1066 مترا مربعا.

– الأراضي مصنفة سكن (ج).

– يعفى الضباط من دفع الرسوم عند التنازل والتسجيل.

ونوهت المؤسسة إلى أنه في حال بلغ فارق السعر قيمة 30 ألف دينار فأكثر فسيتم تقسيطه على مدة 25 عاما، أما في حال كان الفرق أقل من 30 ألف دينار فسيتم التقسيط على 20 عاما فقط، إضافة إلى أن فارق السعر هو ما زاد عن قيمة قرض الضباط والبالغ 30 ألف دينار حاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن البدء بتوزيع الأراضي على الضباط الراغبين وحسب الأقدمية، ضمن مشروع أراضي طبربور/ عين ارباط، والبالغ عددها 500 قطعة بمساحات مختلفة.

المصدر: الدستور