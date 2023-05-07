الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية مخدرات كبيرة من سوريا

أحبطت القوات الأردنية على واجهتيها الشمالية والشرقية يوم الأحد محاولتي تسلل، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر من سوريا.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية تم العثور على 1.200.000 حبة كبتاغون، و500 كف حشيش و400 شريط جاليكا، و5 أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف وكميات من الذخائر، كما تم العثور في المنطقة العسكرية الشمالية على 300.000 حبة كبتاغون ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال و3 أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الأردن وترويع مواطنيه وزعزعة أمنه واستقراره.

المصدر: وسائل إعلام أردنية