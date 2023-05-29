السعودية تطلق ختما خاصا على جوازات السفر تزامنا مع مهمة الفضاء (صور)

أطلقت وزارة الداخلية في السعودية، ختما خاصا تحت مسمى "السعودية نحو الفضاء"، بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الختم سيكون متاحا للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع @saudispace تطلق ختماً خاصاً تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية السعودية #نحو_الفضاء .https://t.co/i8vkebj5fQpic.twitter.com/LHJzR38rTj — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 28, 2023

ووصلت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معا في 22 أيار، وذلك كجزء من مهمة مدتها 8 أيام تقريبا.

الجوازات بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء ؛ تطلق ختماً خاصًّا تحت مسمى "السعودية نحو الفضاء"،وذلك تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.



🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/bVj5oLPZY0 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 28, 2023

وانطلقت الرحلة من مركز كينيدي للفضاء بالولايات المتحدة.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة "السعودية نحو الفضاء" لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية، وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية، ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

المصدر: "عكاظ"