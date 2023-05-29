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موقف طريف لرائدة الفضاء ريانة برناوي على متن المركبة الفضائية "دراغون"

الفضاء

موقف طريف لرائدة الفضاء ريانة برناوي على متن المركبة الفضائية
Gettyimages.ru
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ذكرت رائدة الفضاء بيجي ويتسون، موقفا طريفا لرائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي خلال عملها على متن المركبة الفضائية (دراغون 4).

وأوضحت ويتسون في مقطع فيديو أن برناوي كانت تخشى سقوط ألواح إذا قامت بقلبها وذلك أثناء قيامها بتجربة معقدة، وأخبرتها أنها ستصاب بأزمة قلبية إذا فعلت ذلك، لكن وتسون ردت عليها قائلة "لن تسقط لعدم وجود الجاذبية".

وقالت برناوي إن "ما قمنا به داخل صندوق التجارب كان ممتعا ويتضمن الكثير من المواد التي تم خلطها بالبروتين لمعرفة كيف يؤثر ذلك على الـ"لزوجة" وشكل السائل الذي نمزج به".

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وفي 21 مايو الحالي انطلقت من فلوريدا رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، ورائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون، والمستثمر والطيار جون شوفنر، ورائد الفضاء السعودي علي القرني في المركبة الفضائية Crew Dragon عبر صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية.

المصدر: الإخبارية السعودية

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