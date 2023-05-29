موقف طريف لرائدة الفضاء ريانة برناوي على متن المركبة الفضائية "دراغون"

ذكرت رائدة الفضاء بيجي ويتسون، موقفا طريفا لرائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي خلال عملها على متن المركبة الفضائية (دراغون 4).

وأوضحت ويتسون في مقطع فيديو أن برناوي كانت تخشى سقوط ألواح إذا قامت بقلبها وذلك أثناء قيامها بتجربة معقدة، وأخبرتها أنها ستصاب بأزمة قلبية إذا فعلت ذلك، لكن وتسون ردت عليها قائلة "لن تسقط لعدم وجود الجاذبية".

فيديو | رائدة الفضاء بيجي ويتسون تروي قصة طريفة حدثت لرائدة الفضاء #ريانة_برناوي أثناء قيامها بإحدى التجارب #نحو_الفضاء#الإخباريةpic.twitter.com/yAEs6q4jzv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2023

وقالت برناوي إن "ما قمنا به داخل صندوق التجارب كان ممتعا ويتضمن الكثير من المواد التي تم خلطها بالبروتين لمعرفة كيف يؤثر ذلك على الـ"لزوجة" وشكل السائل الذي نمزج به".

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فيديو | رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: ما قمنا به داخل صندوق التجارب كان ممتعا ويتضمن الكثير من المواد #نحو_الفضاء#الإخباريةpic.twitter.com/27tKIq9fQG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2023

وفي 21 مايو الحالي انطلقت من فلوريدا رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، ورائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون، والمستثمر والطيار جون شوفنر، ورائد الفضاء السعودي علي القرني في المركبة الفضائية Crew Dragon عبر صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية.

المصدر: الإخبارية السعودية