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ماذا يأكل رواد الفضاء؟ الرائدة السعودية ريانة برناوي تجيب (فيديو)

الفضاء

ماذا يأكل رواد الفضاء؟ الرائدة السعودية ريانة برناوي تجيب (فيديو)
AP
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كشفت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عن قائمة الطعام الذي يأكله رواد الفضاء، في معرض إجابتها عن سؤال بهذا الخصوص.

وأوضحت ريانة برناوي قائلة: "الأكلات اللي نأكلها نحضرها معنا من الأرض وتكون مجمدة، ونستخدم جهازا في محطة الفضاء الدولية، نستطيع أن نضع فيه مياها، ويصير الطعام جاهزا خلال 5 أو 10 دقائق".

وأضافت: "لدينا أنواع كثيرة من الطعام".

واليوم السبت، انطلقت التجارب العملية مع رائدَي الفضاء السعوديين علي القرني، وريانة برناوي، مع طلاب المدارس في المملكة.

المصدر: "الإخبارية"

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