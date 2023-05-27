ماذا يأكل رواد الفضاء؟ الرائدة السعودية ريانة برناوي تجيب (فيديو)
كشفت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عن قائمة الطعام الذي يأكله رواد الفضاء، في معرض إجابتها عن سؤال بهذا الخصوص.
وأوضحت ريانة برناوي قائلة: "الأكلات اللي نأكلها نحضرها معنا من الأرض وتكون مجمدة، ونستخدم جهازا في محطة الفضاء الدولية، نستطيع أن نضع فيه مياها، ويصير الطعام جاهزا خلال 5 أو 10 دقائق".
وأضافت: "لدينا أنواع كثيرة من الطعام".
واليوم السبت، انطلقت التجارب العملية مع رائدَي الفضاء السعوديين علي القرني، وريانة برناوي، مع طلاب المدارس في المملكة.
فيديو | ماذا يأكل رواد الفضاء؟— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2023
رائدة الفضاء #ريانة_برناوي تجيب عن تساؤل الطالب عبدالله أبو ظهير من تبوك#الإخباريةpic.twitter.com/i25H1y5TTB
المصدر: "الإخبارية"