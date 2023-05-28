مصر.. توضيح رسمي بشأن بيع شركة العاصمة الإدارية

أوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خالد عباس، بعض التفاصيل المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عباس في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" المصرية إنه "من المستبعد أن يتم بيع شركة العاصمة الإدارية نظرا لأن حجمها كبير".

وأوضح أنه من الصعب بيع العاصمة الإدارية بسبب أن "طرح نسبة قد يكون أكبر من حجم البورصة".

وأكد أنه من الممكن مستقبلا طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم، مؤكدا أن هذه الشركات متخصصة في قطاعات بعينها مثل إدارة المباني أو المرافق.

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وقال عباس أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات هي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة.

وأضاف أن رأس مال الشركة يبلغ 20 مليار جنيه، ولدينا مخطط لمضاعفة رأس مال الشركة قريبا، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان؛ بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة، مؤكدا أن مساحة المرحلة الأولى منها هي 40 ألف فدان؛ بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة.

وأضاف عباس أن أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ وصلت لـ 300 مليار جنيه، والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

وأكد أن قيمة الحي الحكومي حاليا تصل لـ 80 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل.

من جهة أخرى، نفى رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، معلومات متداولة مفادها أن عمليات البيع في العاصمة ستتم بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وقال عباس تجري عمليات بيع حاليا في العاصمة الإدارية.

وفي وقت سابق، طلب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية، السيد الصيفي، طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع في الأسواق العالمية، وقال إن قيمتها السوقية تبلغ 800 مليار دولار، وذلك حسبما نشر في حسابه على "فيسبوك".

المصدر: الشروق المصرية+ مصراوي