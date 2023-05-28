مصر..وزارة المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 46 مليار جنيه بفائدة 23.8%

قبلت وزارة المالية المصرية نحو 453 عرضا لبيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي في آخر عطاء له الخميس الماضي.

وبلغت قيمة الأذونات 46 مليار جنيه من قبل المستثمرين من إجمالي 546 عرضا بقيمة 79 مليار جنيه تقدمت لشراء نحو 39.5 مليار جنيه على آجلين 364 يوما و182 شهرا، في حين تم تقدير الفائدة المقبولة من قبل وزارة المالية بمتوسط 23.8% لعائد عام وعائد 6 أشهر، حيث تراوحت من 18% إلى 23.9% للآجلين.

واليوم الأحد، من المنتظر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، على أجلين، ولمدة 3 أشهر و9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لاستخدامها في سداد الالتزامات العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية.

وفي 29 أغسطس 2023، من المنتظر طرح أذون خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 9 أشهر تستحق السداد، كما سيتم طرح آخر لأذون الخزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

وقدرت الحكومة عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي 2023_2024 بقيمة 824 مليار جنيه بنسبة زيادة 7% عن العام المالي الماضي، 2022-2023، الذي بلغ مستهدف عجز الموازنة فيه 558.2 مليار جنيه.

هذا وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى أن المواطن الذي سيزيد دخله عن مليون جنيه سيفرض عليه ضريبة دخل، مؤكدا أن الإيرادات المستهدفة منها تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وبين أنه في ظل الظروف الحالية، الهدف هو جلب الإيرادات وإعادة توزيع الدخل والعدالة من خلال بطاقات التموين لمحدودي الدخل، موضحا أن المرتبات والمعاشات زادت ثلاث مرات خلال عام واحد.

المصدر: "القاهرة 24"