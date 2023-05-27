"مزاج المصريين في خطر ".. فرض ضريبة جديدة على أكثر مشروب شعبية في مصر

كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن سعر البن سيزيد خلال الفترة المقبلة بعد فرض ضريبة 10% عليه.

وخلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية"، أوضح محمد معيط أن الرسوم والضرائب الجديدة التي أقرها البرلمان ستجلب موارد للدولة حوالي 5 مليارات جنيه وذلك في ظل الموجة التضخمية في البلاد، لافتا إلى أنه لم يتم فرض رسوم إضافية على السلع المعمرة والأجهزة المنزلية، بينما تم فرض ضريبة على بعض المنتجات مثل السلمون والجمبري.

وبخصوص فرض رسوم على وسائل الترفيه مثل الأوبرا والأفلام الأجنبية، أشار معيط إلى أنه "فرض 5% على عروض الأوبرا و5% على عروض السيرك".

وفي وقت سابق، قررت شركة عبد المعبود رفع أسعار الكرتونة بنسب تصل إلى 600 جنيه، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة مع صعود سعر المنتج عالميا.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مستند مرسل من الشركة إلى التجار أعضاء الغرف التجارية وشعبة البن، أن سعر عبوة بن عبد المعبود 50 غراما سادة فاتح، ارتفع، لتسجل الكرتونة نحو 233 جنيها.

المصدر: "القاهرة 24"