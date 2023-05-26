مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن لأول مرة في تاريخها.. وإليكم التفاصيل

كشف الدكتور الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني، تفاصيل إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة.

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وقال الشافعي في تصريحات لمصراوي، اليوم:"نمتلك 14 سلالة سابقة أبرزها الفيوم الدندراوي والجميزة، مضيفا:"السلالة الجديدة من الدواجن تسمى "طنطا 1" ويتم إنتاجها في محطة الجميزة الشهيرة ضمن مجموعة سلالات تم إنتاجها سابقًا، وتعود لجدود الأمهات (تثمين).

وأشار إلى أن السلالات القديمة من الدواجن تستهلك 4 كيلو علف لكل كيلو لحم؛ إلا أن سلالة" طنطا 1" تستهلك 1.9 كيلو علف لكل كيلو أى أقل من المنتصف، مؤكداً أنها سلالة مبشرة للغاية وأقل فى التكلفة من الأجنبي على الرغم من المستورد يستهلك 1.6 كيلو علف لكل كيلو لحم.

وذلك لسببين:"على الرغم من الأجنبي أقل في استهلاك الأعلاف إلا أن المستورد يحتاج إلى نظام تبريد وحماية قوى للغاية وهو مكلف على المربى؛ إلا أن السلالة الجديدة لا تحتاج لهذه التكليف لأنها محلية وتألف درجات الحرارة المرتفعة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط مقارنة بالمستورد التى تحتاج إلى 65 يوما كحد أدنى مما يتيح زيادة عدد الدورات فى العام الواحد".

وأشار إلى أن القصير وزير الزراعة وجه بضرورة نشر هذه السلالة على كافة محطات الجمهورية البالغ عددها 13 محطة، وتحتاج إلى عامين لنشرها.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا أي بمتوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.

المصدر: مصراوي