مصر..اندلاع حريق في مبنى ملحق بمجمع محاكم الأقصر (صور)

تمكنت الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق شب بمبنى ملحق بمجمع محاكم الأقصر مساء يوم السبت.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في مبنى ملحق بمجمع محاكم الأقصر، حيث انتقلت 4 سيارات إطفاء وسيارتا إسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه وإخماد النيران قبل أن تمتد للمباني المجاورة.

في حين لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، بينما أمرت الأجهزة المعنية بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات الناجمة عنه.

مصراوي

وتم تحرير محضر بخصوص ملابسات وظروف الواقعة، تمهيدا للعرض على جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مصراوي

مصراوي

المصدر: "مصراوي"