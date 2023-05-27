الشيخ المصري ممدوح عامر يرد على فيديو الرقص: أنا شاب فرفوش

قال القارئ الكفيف الشيخ ممدوح عامر، تعلقيا على فيديو يظهر قيامه بالرقص والغناء بحفل زفاف أخيه، إنه يتعامل مع نفسه على أنه شخص طبيعي جدا، ويتعامل بتلقائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن " الشخص الكفيف عادة ما يكون أكثر عاطفية من غيره، ويتأثر بالمحيط به من إيجابيات وسلبيات بصورة أكبر من الآخرين".

وتداولت وسائل إعلام بيانا لنقابة القراء استنكرت فيه قيام الشيخ بالرقص في حفل الزفاف، لكن الشيخ عامر نفى تواصل نقابة القراء معه بعد انتشار الفيديو، مشيرا إلى أن "الوارد في بيان النقابة بشأن رقصه وتمايله على أغاني المهرجانات غير صحيح".

إقرأ المزيد

وقال" أنا شاب فرفوش والدينا عندي طبيعية عادي، عندي 34 سنة وباصص لنفسي إني ممدوح الشاب اللي بيضحك مع صحابه ويهزر مع أولاده، والمهرجانات مش ذوقي".

وأكد حضور أعضاء من مجلس إدارة النقابة الفرح، فضلا عن أن جزءا كبيرا ممن لم يحضروا هنأوه بزواج أخيه.

وأكد أنه يعتذر من كل شخص رأى الفيديو غير لائق وأقول له "حقك عليا، لكن قدر موقفي وإنه فرح أخويا وله حق عليا".

وكانت نقابة القراء قد استنكرت الفيديو المتداول للشيخ عامر وأكدت أنها "ستقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع".

واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به الشيخ عامر بالطبيعي ولا يسيئ إلى أحد.

المصدر: الشروق