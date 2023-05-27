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سلطان عمان يزور طهران الأحد

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يزور طهران الأحد
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يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، غدا الأحد، بزيارة العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أن سلطان عمان سيقوم بزيارة إلى طهران، الأحد، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي.

ويستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، آل سعيد رسميا في قصر "سعد آباد".

وخلال الزيارة، سيجري وفدا البلدين مباحثات ومشاورات للبحث في مختلف القضايا التي تهم الجانبين وسبل تطوير العلاقات الثنائية.

ويرافق سلطان عمان في الزيارة التي تستغرق يومين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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المصدر: وكالة أنباء الأناضول

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