وزير الصحة السوري يشكر نظيره السعودي على موقف الرياض الإنساني بعد الزلزال

أعرب وزير الصحة السوري حسن الغباش لنظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، عن شكره لموقف السعودية الإنساني بعد الزلزال، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

كما بحث وزيرا الصحة الغباش والجلاجل، على هامش أعمال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، سبل تطوير التعاون الصحي العربي المشترك وتعزيز مجالاته، ولا سيما على صعيد التدريب الطبي وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على الشعبين في البلدين الشقيقين.

بدوره أكد الجلاجل أهمية تعزيز التعاون في المجالات الصحية بين البلدين، وأعرب عن سعادته بمشاركة سوريا في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد خلال الدورة الـ 76، والذي يعتبر أول اجتماع وزاري بعد قمة جدّة، والتي رحبت فيه المملكة بصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، آملاً بأن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا.

المصدر: سانا