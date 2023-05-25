دبلوماسي مصري يتزوج مغربية بعد موافقة السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على زواج الدبلوماسي المصري محمد راغب، من سيدة مغربية.

وجاء نص القرار: قرار رقم 184 لسنة 2023 بالإذن للسيد/ محمد عبدالله سمير برهان راغب- المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالزواج من السيدة/ إحسان يوسف فرتوس- المتمتعة بجنسية المملكة المغربية .

ويفرض قانون السلك الدبلوماسي المصري على الدبلوماسيين عند الزواج من سيدة تحمل جنسية دول عربية أن يكون ذلك بموافقة رئيس الجمهورية.

الموافقة لا بد أن تأتي قبل الشروع في الزواج، وليس بعد عقد القران ثم طلب الموافقة، ويتم عبر طلب يوجه إلى رئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية أو بشكل مباشر.

المصدر: RT