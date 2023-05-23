نداء من الطيران المصري للمسافرين إلى جميع الدول

تناقلت وسائل الإعلام المصرية نداء عاجلا من شركة مصر للطيران، للمسافرين إلى جميع الدول خاصة أمريكا.

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وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على متن رحلاتها الجوية، ضرورة التواجد بالمطارات المصرية، قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات.

وشددت الشركة، في بيان اليوم، أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

وأشارت إلى أن ذلك حرصًا من الناقل الوطني على تقديم أفضل خدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية، ولضمان انسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.

المصدر: مصراوي