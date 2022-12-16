مصر للطيران تكثف رحلاتها من روسيا إلى مصر

أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسية بموسكو، أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.

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وأوضح المطار أنه اعتبارا من 19 ديسمبر، ستبدأ شركة "مصر للطيران" تشغيل رحلتين يوميا على متن طائرات مريحة من طراز Boeing 737-800 و Airbus 320، وستكون مدة الرحلة 5 ساعات و30 دقيقة.

وكانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت أنه يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية 2023.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، ودعما للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية

وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

في حين أنه تقرر اعتبارا من 18 ديسمبر الحالي زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً حيث تقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز "بوينغ 737/800".

المصدر: RT