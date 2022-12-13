"مصر للطيران" تعلن زيادة الرحلات الجوية بين موسكو والمنتجعات السياحية

أعلنت شركة مصر للطيران،أنه يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية 2023

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يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، ودعما للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية

وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

في حين أنه تقرر اعتبارا من 18 ديسمبر الحالي زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً حيث تقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز "بوينغ 737/800".

المصدر: "صدى البلد"