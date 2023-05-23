المغرب وإسرائيل يتفقان على استحداث مركز للطيران والذكاء الصناعي بالرباط

وقعت "الجامعة الدولية للرباط" في المغرب، والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية اليوم الاثنين بروتوكول اتفاق، لإنشاء مركز للتميز في مجال الطيران، والذكاء الصناعي.

The agreement aims to strengthen cooperation and partnership in applied research, innovation, co-development and incubation.

🇲🇦🤝🇮🇱

بالنجاح! — Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) May 23, 2023

وذكر الطرفان في بلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي في أعقاب الشراكة الموقعة في نوفبر 2022 بين الجامعة الدولية للرباط والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، والتي تهدف إلى إقامة تعاون في مجال البحث التطبيقي والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران.

The International University of Rabat (UIR) and IAI have signed a MoU to establish a center of excellence focused on aeronautics, artificial intelligence research and innovation. pic.twitter.com/TyUVpDFL84 — Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) May 23, 2023

ووقع على بروتوكول الاتفاق كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام لشركة تكنولوجيا الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية، إيتان إيشل، خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية عمير بيرتس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الجامعة الدولية للرباط.

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وأوضح البلاغ أن الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز الأبحاث المتطورة والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن المركز يسعى، بذلك إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب لجذب الكفاءة سواء من حيث تكوين الموارد المؤهلة أو الاستثمارات أو المواهب القادرة على تقديم حلول مبتكرة للمصنعين وللمقاولات في مجال الطيران التي تبحث عن مختبرات أو مسرعات خارجية لرفع تحديات "التكنولوجيات الإحلالية" (technologies disruptives) في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأهداف المحددة لمركز التميز تشمل تطوير مشاريع بحثية مشتركة، والمشاركة في طلبات عروض وبرامج التمويل للمشاريع المبتكرة، وتعزيز الابتكار، وتنظيم برامج حاضنة ومعسكرات تدريبية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بهذا القطاع، وكذا تعزيز التشبيك مع فاعلين آخرين في منظومة الطيران المدني، فضلا عن عرض فرص للتدريب للطلبة وتعاضد الموارد والخبرات.

وأشار المصدر إلى أنه بالموازاة مع حفل التوقيع، من المرتقب عقد ورشات عمل مشتركة بين فريق البحث التابع للجامعة الدولية للرباط، وخبراء الطيران بالشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي