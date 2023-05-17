المغرب يكشف عن تشكيل مجموعة صداقة مع إسرائيل في مجلس النواب

أعلنت الرباط، أمس الثلاثاء، عن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية.

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ونشر موقع مجلس النواب المغربي، أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها.

وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.

وقال المجلس إن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية (مساندة للأغلبية)".

وفي 21 نوفمبر الماضي، صادق مجلس النواب على أول اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الدولية.

وكانت الحكومة المغربية وقعت في 16 أكتوبر 2021، على اتفاقيتين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.​​​​​​​

المصدر: RT+ زنقة 20