مستشار السيسي للصحة يعلق على بيان الصحة العالمية بشأن وباء مرجح يهدد العالم (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، احتمالية رصد أي أوبئة أو أي فيروسات جديدة أو أمراض وبائية.

وقال في تعليقه على بيان الصحة العالمية بشأن انتشار وباء جديد يهدد العالم، إن جزءا من عمل منظمة الصحة العالمية الأساسي هو رصد أي احتمالية لأي أوبئة أو أمراض تنتشر في أي مكان وقد تنتقل للعالم.

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وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أنه وعقب رصد أي مرض أو فيروس في أي مكان في العالم، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يطلق هذه التحذيرات للاحتراز والوقاية.

وصرح بأنه لا توجد حتى الآن أي أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد، مشيرا إلى أن المنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها.

وتابع: "نراقب ونتابع ونرصد بحيث أنه في حالة رصد أي فيروس أو وباء يكون لدينا كل وسائل الاستعداد والوقاية".

وأكد أن الهدف من بيان منظمة الصحة العالمية حول وجود وباء جديد قد يحدث قريبا، هو توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشيرا إلى بيانات سابقة أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول انتشار أوبئة.

وحث المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، واحترام التزام سابق بتعزيز تمويل المنظمة الأممية.

وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذرا من أن الوباء القادم "من المرجح أن يحدث قريبا".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري + وكالات