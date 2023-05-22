مصر تصدّر أحد أشهر منتجاتها إلى إسرائيل

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيمار" للشحن والخدمات اللوجستية، وليد بدر، أن شركته تقدم خدمة أسبوعية مباشرة وسريعة لموانئ في إسرائيل وسلوفينيا وإيطاليا لصالح مصدري العنب من مصر.

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وأضاف، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أنه كل يوم اثنين يتم إبحار مباشر من ميناء الدخيلة في مصر إلى موانئ حيفا وأسدود في إسرائيل وكوبر في سلوفينيا وفينيسيا في إيطاليا.

وأوضح أن الخط الذي يعمل به يقدم خدمة أسبوعية على مدار العام لصالح المصدرين والمستوردين.

وبحسبه فإن من بين خدمات هذه الشركة الإبحار المباشر كل يوم جمعة من ميناء الدخيلة في الإسكندرية إلى ميناء بيريوس في اليونان وكونستانتا في رومانيا وفارنا في بلغاريا وإسطنبول في تركيا.

أما بالنسبة لموسم العنب المصري الذي يستمر شهرين (والذي سيبدأ الصيف المقبل) ، فإن خدمة زيم تقدم خدمة خاصة للمصدرين لجميع الدول الأوروبية وإسرائيل.

وأشار إلى أن هذه خدمة أسبوعية مباشرة وسريعة إلى موانئ كوبر في سلوفينيا وفينيسيا في إيطاليا، حيث تعتبر هذه الموانئ بوابات جنوب أوروبا ومن خلالها تمر البضائع إلى شمال أوروبا في غضون أيام قليلة، كما تستغرق الرحلة إلى ميناء كوبر حوالي ثلاثة أيام من ميناء الدخيلة.

وفي ديسمبر 2022 ، صرح بدر أن خدمة Zim في السنوات الأخيرة تضمنت أيضا نقل الحاويات المبردة على سبيل المثال خدمة لميناء مرسين في تركيا من ميناء الدخيلة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية