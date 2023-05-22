"رغم سرقة الفكرة من القاهرة".. مصر تطلب المساعدة من أوروبا لإنشاء أسواق جديدة

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، نية مصر إنشاء أسواق على غرار تلك الأسواق المتواجدة في إحدى الدول الأوروبية "إيطاليا".

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وأشار المصيلحي، كممثل للحكومة المصرية، في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تمتد خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بايطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذه الأسواق بمصر، مضيفا أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ نفس الفكرة في تطوير أسواق اليوم الواحد الموجودة في كافة ربوع مصر، وكذلك دعم إنشاء أسواق الجملة، مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الاتحاد الأوروبي.

وتمتلك مصر أشهر سوقين لليوم الواحد وهما سوق الجمعة وسوق الثلاثاء، حيث كانت هذه الأسواق منتشرة بشكل كبير في مصر في وقت سابق في العديد من المدن، إلا أنها حاليا تقتصر على هذين السوقين، وأشهرها سوق الجمعة والذى تقيمه محافظة القاهرة فى منطقة القلعة وكان يسمى سوق الحمام ثم تطور إلى أن أصبح سوقا لكل شىء.

وامتلكت مصر أسواقا لها قيمة كبيرة كانت مثل "سوق الثلاثاء فى مدينة الجيزة، وسوق الجمال فى إمبابة، وسوق الجمعة فى القلعة، وسوق المنتجات الحيوانية من الطيور فى السنبلاوين"، والتي سرق فكرتها الدول الأوروبية وأصبحت تنفذها، لترغب مصر في إعادتها تحت إشرافهم، وفقا لمقال سابق كتب في جريدة الأهرام المصرية.

المصدر: القاهرة 24