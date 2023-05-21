المقداد يعلق على المصافحة بين أمير قطر والأسد واللقاء مع ولي العهد السعودي

علق وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في لقاء مع RT، يوم الأحد، على مصافحة الرئيس بشار الأسد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعلى لقاء الأسد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان بجدة.

وقال المقداد: "لا يجب أن نعود إلى الماضي، نحن أبناء الحاضر ويجب أن نتطلع إلى المستقبل".

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وأشار إلى أنه قد تكون هناك ملاحظات وتقييم مختلف للأوضاع التي تمر بها الأمة العربية والعلاقات بين الدول العربية، مضيفا أن دمشق تأمل أن تزول هذه الغيمة كما زالت من الأجواء العربية.

وأكد أن الأمور الدبلوماسية يجب أن تأخذ حيزا من الزمن.

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وعن اللقاء بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القمة العربية بجدة، قال إنه "كان حارا جدا ويعبر عن العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط بين المملكة وسوريا على مختلف المستويات".



وذكر أنه "خلال الفترات الماضية اختلفنا واتفقنا، ولكن العلاقات لم تصل إلى حد القطيعة، مؤكدا أنه ومن خلال ما جاء على لسان ولي العهد السعودي هناك شعور أن المستقبل واعد وأن العلاقات قد عادت إلى طبيعتها".



المصدر: RT





