إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية (فيديو)

أصيب جندي إسرائيلي مساء اليوم الأحد، بعملية دهس قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مراسلة RT، بأن إصابة الجندي الإسرائيلي طفيفة، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأشارت مراسلتنا، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي طوقت المدينة، عقب انسحاب منذ العملية من المكان، وجار تمشيط أراضي البلدة بحثا عنه.

ووفقا لشهود عيان، قامت مركبة بدهس أحد الجنود الإسرائيليين في بلدة حوارة، قبل أن ينسحب سائق المركبة من المكان.

المصدر: RT