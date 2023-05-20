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"رويترز": اتفاق طرفي النزاع في السودان على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام

أخبار العالم العربي

AP
اتفاق طرفي الصراع في السودان على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام
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قال مصدران مشاركان في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان لـ"رويترز" يوم السبت، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

وأضافا أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

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ولم يحترم الطرفان عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، وتبادلا اتهامات بانتهاك العديد منها.

ويأتي الاتفاق الجديد في ظل مساعي السعودية والولايات المتحدة بمساعدة أطراف دولية أخرى لدفع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل المساعدة الإنسانية للشعب السوداني.

والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه أجرى اتصالا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حول محادثات "وقف فعال لإطلاق النار".

وقال الوزير في تغريدة على "تويتر": "تحدثت مع الجنرال السوداني البرهان، حول المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار قصير المدى، لتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة".

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل.

وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: "رويترز"

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