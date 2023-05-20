"تلغرام" يحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء في العراق

أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق (منظمة غير حكومية) اليوم السبت، عن حذف تطبيق "تلغرام" حوالي 40 قناة ومنصة تستخدم لابتزاز النساء في العراق.

وذكر المركز في بيان صحفي أن "القنوات تستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تلغرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان سابق".

وأضاف أن "المبتزين ينشرون صور ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم".

يذكر أن تطبيق تلغرام حذف أمس الجمعة عدة قنوات وبوتات كانت تستخدم لتسريب بيانات المواطنين العراقيين.



المصدر: RT