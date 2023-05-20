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الاستخبارات العراقية تقبض على "جماعة القربان" التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على
RT
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على "جماعة القربان" التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".


وذكرت الوكالة في بيان صحفي مساء الجمعة: "حسب توجيهات السيد وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على 4 متهمين مما يسمون جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

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وشهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، وهي محافظة معروفة بالأدب والثقافة والشعر، حالات انتحار أثارت استغراب السلطات والمواطنين هناك.

أبلغ نشطاء ومصادر محلية في ذي قار مراسل RT بوجود جماعة تدعى "القربان" وهي جماعة غير معروفة سابقا وتهتف خلال الزيارات الدينية بجملة "علي الله. الله علي".

وشهدت ذي قار خلال السنوات السابقة حالات انتحار عديدة بين المواطنين.


المصدر: RT

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