"جماعة القربان".. مجموعة جنوبي العراق تنتحر بـ "القرعة" (حصري RT)

شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، وهي محافظة معروفة بالأدب والثقافة والشعر، حالات انتحار أثارت استغراب السلطات والمواطنين هناك.

وتعتبر ذي قار أيضا مركز الاحتجاجات العراقية بعد ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

أبلغ نشطاء ومصادر محلية في ذي قار مراسل RT بوجود جماعة تدعى "القربان" وهي جماعة غير معروفة سابقا وتهتف خلال الزيارات الدينية بجملة "علي الله. الله علي".

لكن هذه الجماعة لم تكتف بهذا الهتاف الذي رفضه المجتمع ورجال دين في أوقات سابقة، بل مارست الانتحار بطريقة عجيبة.

قالت المصادر المحلية لمراسلنا، إن "ثلاثة أشخاص من هذه الجماعة انتحروا خلال الفترة الماضية، وفي مكان واحد وبأوقات متفاوتة".

وأضافت أن "عمليات الانتحار تجري وفق قرعة تجرى بينهم، ومن تقع عليه القرعة ينتحر".

وشهدت محافظة ذي قار خلال السنوات السابقة حالات انتحار عديدة بين المواطنين.



المصدر: RT