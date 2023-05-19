الرئيس التونسي يجري محادثات مع ولي العهد السعودي (فيديو)

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الجمعة في جدة، بعد مباحثات مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والسوري بشار الأسد.

وتناول اللقاء علاقات الأخوة الوثيقة والتعاون المثمر القائمة بين تونس والسعودية حيث تم التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتنويعها مستقبلا، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين.

وتوجه قيس سعيد بالشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على ما وفرته من ظروف مناسبة لإنجاح القمة العربية.

وفي وقت سابق أجرى الرئيس التونسي محادثة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وتناول هذا اللقاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية مع ضرورة العمل الجماعي لمواجهتها وتخطيها.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، يجري محادثة مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتناول هذا اللقاء عدد من القضايا الاقليمية والدولية مع ضرورة العمل الجماعي لمواجهتها وتخطّيها. #TnPRpic.twitter.com/MTuBCm99Qk — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 19, 2023

المصدر: RT