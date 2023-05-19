رويترز: زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية.

إقرأ المزيد

وكانت وكالة "بلومبورغ" نقلت عن بعض المصادر قولها إن زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد توقفه في السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية.

وتعقد جامعة الدول العربية قمتها الـ32 في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية بحضور كل الدول الأعضاء.

ومن غير المعلوم حتى الآن جدول أعمال الرئيس الأوكراني في قمة جدة.

المصدر: رويترز