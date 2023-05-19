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الخارجية اليابانية تؤكد مشاركة زيلينسكي في قمة G7 بالفيديو

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الخارجية اليابانية تؤكد مشاركة زيلينسكي في قمة G7 بالفيديو
Globallookpress Ukraine Presidency_Keystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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أكدت وزارة الخارجية اليابانية مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في جلسة يوم 21 مايو في هيروشيما بالفيديو.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" بشأن حضور زيلينسكي، حيث أكدت الخارجية اليابانية مشاركة زيلينسكي عن طريق الفيديو عبر شبكة الإنترنت. وقد كرر هذه الإجابة نصا الأمين العام لحكومة اليابان هيوكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو.

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وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف قد أكد في وقت سابق أن زيلينسكي سيحضر شخصيا قمة مجموعة السبع في اليابان، فيما كتبت "بلومبرغ" يوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن زيلينسكي سيتوجه إلى السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية ثم إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وقد افتتحت قمة مجموعة السبع (قادة اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية) اليوم الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية. كذلك انطلقت اليوم قمة الجامعة العربية في جدة، والتي يشارك فيها، لأول مرة، الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي عام 2023، تولت اليابان رئاسة مجموعة الدول السبع، حيث تعقد القمة في هيروشيما في الفترة من 19-21 مايو، وإضافة إلى دول المجموعة، تستضيف القمة الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا، التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا، وجزر كوك، التي تترأس منتدى جزر المحيط الهادئ، وجزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي.

كذلك دعيت إلى القمة سبع منظمات: الأمم المتحدة، وكالة الطاقة الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي

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